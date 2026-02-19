Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.


19 Şubat 2026 04:57
Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.

https://www.memurlar.net/album/27613/asgari-ucretli-ve-memura-ikinci-maas-geliyor.html

zaten maaş düşük üstüne bir de. . .


Braweheart01
Genel Müdür
19 Şubat 2026 06:28

habere baktım mantıklı geldi bana. emeklilikte ikramiye artabilir


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Şubat 2026 06:55

Maalesef bu tip şeylerde bize, size sormuyorlar. Onlar ne karar alırsa o uygulanıyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.21 bin öğretmen ödüllendirildiKeyfi rapor alan öğretmenYüksek lisans ve doktora mezunlarının arttırımlı ek ders durumu.Bir kadrolu öğretmen ingilterede öğretmenlik yapabilir mi?Mazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?Ek ders ücreti 500 TL olmalı.Herkes çalıştığı kadar kazansin

Sözlük

mavi balina oyunu 2 bir hayvan olsan ne olurdun 2 ramazan 1 yalancı yarim 1 güllaç 1 babalık part-time annelik full-time 1

Son Haberler

BIST 100 endeksi güne 14.340,28 puandan başladıBilgi sızdıran 9'u polis 17 şüpheliye gözaltı kararıÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 21 kişi adliye sevk edildiFahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira cezaDini değerlere hakaret etmişti, gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak