19 Şubat 2026 09:31
Kamu Şoför Kadro Derece

Kamuda 2013 yılında şoför olarak göreve başladım. Yükseklisansımı tamamladım. KHA 3/1 yim fakat işgal ettiğim kadro 5 in altına düşmüyor deniliyor. Neden 5in altına düşemez şoförler?


Karizmaunl
Genel Müdür
19 Şubat 2026 10:20

Yüksek lisans yapmış olmanız veya kazanılmış hak aylık derecenizin 3/1?e yükselmiş olması, işgal ettiğiniz şoför kadrosunun derecesini değiştirmez. Kadro derecesinin 5?in altına düşememesinin nedeni, ilgili unvan için kadro cetvellerinde daha düşük dereceli kadro ihdas edilmemiş olmasıdır. Kadro derecesinin düşebilmesi ancak kurumda daha düşük dereceli şoför kadrosu bulunması ve o kadroya atanmanızla mümkündür.

