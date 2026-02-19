Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Görevde yükselme


19 Şubat 2026 10:20
Görevde yükselme
Vhki kadrosunda çalışanların görevde yükselme sınavına girmesi kaç yıl çalıştıktan sonra hak ediliyor? Bir diğer konu kurum ayrıca mi açmalı yoksa süre şartı sağlandıktan sonra girilebilir mi?

