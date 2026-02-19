Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : supporters.

HAGB kararından dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi İl Özel İdare


19 Şubat 2026 10:27
HAGB kararından dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi İl Özel İdare

Merhaba arkadaşlar 2011 yılında bir iftira uğruna hırsızlıktan Hagb aldım ve bu süreyi hiç bir sorun yaşamadan geçirdim. 27.01.2026 tarihinde il özel idaresinde 4/D daimi işçi olarak çalışmaya başladım ancak güvenlik soruşturmamın olumsuz geldiğini ve iş akdimin deneme süresi içinde olduğum için neden belirtmeden feshedilmesi talep edilmiş. Birim amirim gerekli bilgileri aldı ve nihai kararı valinin vereceğini kendisinin benden çalışmamdan memnun oldugunu belirtti. Sizce ne yapmalıyım ne yapabilirim ?


Saceva
Aday Memur
19 Şubat 2026 10:56
Mahkeme vermelisin tecrübeli avukatlarla konuşup ilerlemelisin.

cmlslmn1480
19 Şubat 2026 11:05

İl özel idare kendi bünyesinde ki şirket üzerinden aldığı için 2 aylık süreçte herhangi bir gerekçe göstermeden fesih işlemi yapabilir denildi. Şuan valiyi ikna etmeye çalışıyorlar

Saceva, 2 saat önce
Mahkeme vermelisin tecrübeli avukatlarla konuşup ilerlemelisin.

Saceva
Aday Memur
19 Şubat 2026 11:23
Gerekçe göstermeden nasıl atabiliyor? Benim bildiğim gerekçe göstermek zorunda. Avukat veya yetkili sendika ile görüşmeniz daha mantıklı.

cmlslmn1480
19 Şubat 2026 11:26

bilmiyorum çok karmaşık bir durum içerisindeyim. birim amirim aynı zamanda genel sekreter yardımcısı o yüzden bizzat kendisi ilgileniyor. Onu ezip sendikayla görüşmek istemiyorum. Çok fazla dillensin istemiyorum.

Saceva, 1 saat önce
Gerekçe göstermeden nasıl atabiliyor? Benim bildiğim gerekçe göstermek zorunda. Avukat veya yetkili sendika ile görüşmeniz daha mantıklı.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

HAGB kararından dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi İl Özel İdareEski taşeron - yeni kadrolu işçilerKadrolu işçi istifa

Sözlük

günün sözü 1 güllaç 1 yalancı yarim 1 bir hayvan olsan ne olurdun 2 ramazan 1 mavi balina oyunu 2

Son Haberler

MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim olduMSB'den Suriye için net sözler: SDG için başka ihtimal yokTürk çayının ihracat geliri ocakta yüzde 66 arttıCemre düşüyor, bahar yaklaşıyorMeteorolojinin 89 yıllık hava tahmini yolculuğu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak