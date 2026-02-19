Gündem \ Spor
Galatasaray'a rekor gelir! Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse kasa dolup taşacak


19 Şubat 2026 12:51
Galatasaray'a rekor gelir! Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse kasa dolup taşacak

Temsilcimiz, İtalyan devini eleyip adını son 16 turuna yazdırması halinde kasasına 11 milyon euro daha koyacak. Bu sezon Devler Ligi?nde şu ana kadar 42.5 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, turu geçmesi durumunda toplam kazancını 53.5 milyon euroya yükseltecek.


