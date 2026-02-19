Gündem \ Spor
Galatasaray 5 attı, dünyayı salladı!


19 Şubat 2026 13:20
Galatasaray 5 attı, dünyayı salladı!

İTALYA

CORRIERE DELLA SERA: "Juventus için kabus gibi bir ikinci yarı. Galatasaray geriden gelerek 5-2?lik galibiyete ulaştı.?

LA STAMPA: ?Juventus, Ali Sami Yen?de boğularak yok oldu. Juventus ikinci yarıda Galatasaray karşısında çöktü: Türkiye?de kara gece.?

ANSA: ?Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul?dan kırık kemiklerle döndü? dedi

FOOT MERCATO: ?Galatasaray, Juventus?u ezdi! Yaşlı Kadın 2-1 önde bitirdiği ilk yarıdan sonra dağıldı, Galatasaray rakibini sahadan sildi.?

RAMS Park?ın ateşi Juventus?u yaktı

TUTTOSPORT: ?Galatasaray?a karşı tarihi rezalet; rövanş maçında mucizeye ihtiyaç var. Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio tamamen perişan hâlde. Ne büyük bir felaket!?

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ??Hayır olamaz. Galatasaray, Juventus?u 5-2?lik skorla ezdi. Şimdi son 16 turuna yükselebilmek için büyük bir başarıya ihtiyaçları var.?

CORRIERE DELLO SPORT: ?Galagol: Spalletti?ye elveda. Noa Lang?ın iki golü Juventus?u ezdi. Galatasaray beş gol attı, Siyah-beyazlılar sayısız hata yaptı. Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off?larının ilk ayağında Türkiye?de Galatasaray karşısında felaket bir sonuç yaşadı.


urfa bana küsmüş
Şef
19 Şubat 2026 13:21

İSPANYA

MARCA: ?Galatasaray?ın 5?lik darbesi Juventus?u nakavtın eşiğine getirdi. Harika bir ikinci yarı sonrası G.Saray son 16 kapısını sonuna kadar açtı.?

AS: ?Juve felaketi! İstanbul?daki RAMS Park?ın ateşi Juventus?u yaktı. 67. dakikada Cabal?ın kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kalan İtalyan ekibi Türkler karşısında 5-2?lik skorla ezildi.?


urfa bana küsmüş
Şef
19 Şubat 2026 13:23

ALMANYA

BILD: "5-2 Galatasaray, Juventus'u parçaladı."

İtalyan devi İstanbul'da gole boğuldu


urfa bana küsmüş
Şef
19 Şubat 2026 13:24

PORTEKİZ

A BOLA: "Felaket ikinci yarı Juventusu Şampiyonlar Ligi?nde turun çok uzağına itti. Galatasaray ikinci yarıya 2-1 geri girmesine rağmen 67. dakikada rakibinin 10 kişi kalması sonrası maçı 5-2 lik skorla kazanmayı bildi."

RECORD: "Büyük Çöküş: İtalyan devi İstanbul?da gole boğuldu. Juventus büyük bir gürültüyle yıkıldı.

FRANSA

L?EQUIPE: ?Galatasaray ikinci yarıda Juventus?u alt etti. Cabal?ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü.? sözleriyle tarihi maçı okurlarına duyurdu.

Victor Osimhen?den gövde gösterisi


urfa bana küsmüş
Şef
19 Şubat 2026 13:25

NİJERYA

COMPLETE SPORTS: ?Osimhen asistlerle parladı, Galatasaray Juventus?u sürklase etti. Nijeryalı yıldız, eski rakibi Juve?yi darmadağın eden ekibin lideriydi.

PUNCH NIGERIA: ?Osimhen?den Şampiyonlar Ligi?nde gövde gösterisi. Gol atmasa da oyunun her anında vardı; Juventus savunması onun karşısında çaresiz kaldı.

KOLOMBİYA

EL TIEMPO: ?Davinson Sanchez golünü attı, Galatasaray İtalyan devini ezdi. Kolombiyalı stoper hem savunmada hem hücumda kusursuzdu.?


urfa bana küsmüş
Şef
19 Şubat 2026 13:27

BREZİLYA

· GLOBO ESPORTE: ?Gabriel Sara?dan harika gol! Brezilyalı orta saha, Galatasaray?ın Juventus?u 5-2 yendiği tarihi gecenin mimarlarından biri oldu.?

ARJANTİN

OLE: ?İcardi oynamasa da ruhu sahadaydı! Galatasaray, İcardi?nin ?cehennem? dediği statta Juventus?u yok etti.?

SENEGAL

WIWSPORT: ?Afrika?nın yıldızları Juventus?u devirdi. Vİctor Osimhen ve İsmael Jakobs?un performansı takdire şayandı.?

JAPONYA

SOCCER KING: ?Galatasaray?dan şok skor! Juventus karşısında alınan 5-2?lik galibiyet, Türk futbolunun yükselişini kanıtlıyor.?

GÜNEY KÖRE

NAVER SPORTS: ?Kenan Yıldız?ın hayal kırıklığı gecesi. Galatasaray?ın hücum hattı, Juventus?un dünyaca ünlü savunmasını kağıt gibi yırttı.?


urfa bana küsmüş
Şef
19 Şubat 2026 13:30

Tüm dünya anladı da bi fenerbaseler anlamadı...:)))

yok Barış'a kırmızı verilmeliydi diyorlar.

