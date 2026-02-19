2022 Yöneticileri Görev Süresi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Keyfi rapor alan öğretmen21 bin öğretmen ödüllendirildiHerkes çalıştığı kadar kazansinYüksek lisans ve doktora mezunlarının arttırımlı ek ders durumu.Bir kadrolu öğretmen ingilterede öğretmenlik yapabilir mi?Mazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?Ek ders ücreti 500 TL olmalı.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak