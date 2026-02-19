Pride and Prejudice Filmi

18. yüzyılın sonlarında, Bay ve Bayan Bennet ve beş kızlarından -Jane, Elizabeth, Mary, Kitty ve Lydia- oluşan Bennet ailesi, İngiltere kırsalında kendi çiftliklerini işleten görece ekonomik bağımsızlıkları olan orta sınıfa mensup bir ailedir. Dönemin yasaları gereği Bay Bennet ölünce ailenin mirası Bay Bennet'in kuzeni Bay Collins'e geçecektir. Kızlarının geleceği konusunda endişeli olan Bayan Bennet ve Bay Bennet ölmeden önce kızlarını evlendirmek istemektedir. Zengin bekar Charles Bingley yakın zamanda Netherfield'a, Bennetların yakınındaki büyük bir malikaneye taşınmıştır. Yerel sosyeteyle tanışmak için kibirli kardeşi Caroline ve en yakın arkadaşı, "Derbyshire'ın yarısının sahibi" Fitzwilliam Darcy'yle beraber bir balo düzenler. Baloda Elizabeth'in konuşma çabasını karşılıksız bırakan Darcy sonrasında Elizabeth'e hakaret ederken Elizabeth kendisini duymuştur; bu sırada Bingley, Bennetların en büyük kızı kibar ve güzel Jane'den oldukça etkilenmiştir. Balodan sonra Netherfield'a ziyarete giden Jane hastalanmış ve Elizabeth onunla kalmak için Jane'in, dolayısıyla Darcy ve Caroline'in, yanına gelmiştir.

Sonrasında Bennetler gösteriş sever rahip Bay Collins tarafından ziyaret edilir. Bay Collins devamlı himayesi altında bulunduğu Leydi Catherine de Bourgh'dan ve Leydi'nin kendisinin evlenmesi konusundaki talebinden bahsetmektedir. Bay Collins kısa bir süre sonra Elizabeth'le evlenmek istediğini belirtecektir. Bu sırada bölgeye yeni gelen tümen ve yakışıklı, karizmatik Teğmen Wickham kızların dikkatini çeker: Wickham, Elizabeth'e Darcy tarafından miras konusunda kandırıldığını söyler ve böylelikle Elizabeth'in sempatisini kazanır. Netherfield'daki baloda, Elizabeth, Darcy'nin ani görünüşüyle ve dans teklifiyle irkilir. Elizabeth en yakın arkadaşı Charlotte Lucas'ın şaşkın bakışları eşliğinde bu dans teklifini kabul eder. Dans boyunca Elizabeth iğneleyici sözleriyle Darcy'e saldırır. Darcy bu saldırılara oldukça kibar bir şekilde cevap verir. Aynı baloda Charlotte, Elizabeth'i Jane konusunda uyarır: Jane, Bingley'e çok kapalı davranmaktadır, Bingley Jane'nin ona karşı olan duygularının farkına varamayabilir. Ertesi gün, Longbourn'da, Collins, Elizabeth'e evlenme teklif eder; fakat bu teklif Elizabeth tarafından reddedilir. Bingley'ler beklenmedik bir şekilde Londra'ya dönünce, Elizabeth kalbi kırık Jane'i, Bingley'le yenide iletişim kurmaları umuduyla, Londra'da oturan akrabaları Gardiner ailesinin yanına gönderir. Bir süre sonra Elizabeth, Charlotte'un mali güvence kazanmak ve evde kalmamak için Collins'le evlenmeye karar verdiğini öğrenir.

Aylar sonra, Elizabeth yeni evli Collinsleri ziyaret etmek için Leydi Catherine'nin mülkü Rosings'e gider. Leydi, Elizabeth ve Collinsleri yemeğe çağırır, yemekte Leydi'nin yeğenleri Darcy ve Fitzwilliam ile karşılaşırlar. Bu süreçte Darcy Elizabeth'e, özellikle Leydi'nin sorularına iğneleyici cevaplar verdiği zaman, büyük bir ilgi gösterir. Ertesi gün kilisede Albay Fitzwilliam, Darcy'nin Bingley'i Jane'den ayırdığını ağzından kaçırır. Bunu öğrenen Elizabeth kiliseden kaçarcasına çıkar, Darcy Elizabeth'i takip eder ve ona evlenme teklif eder. Darcy, Elizabeth'e "düşük sosyal sınıfına" rağmen onu "hararetle" sevdiğini söyler. Elizabeth teklifi reddeder, onu Jane ve Bingley'i ayırmakla ve Wickham'a olan davranışlarıyla suçlar; şiddetli bir şekilde kavga ederler, Darcy Jane'in, Bingley'nin aşkına karşılık vermediğine inandığını anlatır. Darcy kırgın ve sinirli bir şekilde gider. Sonrasında Elizabeth'e bıraktığı mektupta Wickham'ın bir kumarbaz olduğunu ve Darcy'nin babasından kendi payına düşen tüm mirası alıp harcadığını anlatır. Sonrasında ondan tekrar para istediğinde, kendisinin onu reddettiğini; bu yüzden Wickham'ın Darcy'nin kız kardeşi Georgiana'ya yaklaştığı, onu birlikte kaçmaya ikna ettiği ancak Georgiana'nın 30.000 poundluk mirasına dokunamayacağını anlayınca kız kardeşini terk ettiğini anlatır.

Gardinerler, Elizabeth'le Peak District'e doğru bir geziye çıkarlar, burada Elizabeth'in tüm isteksizliğine rağmen, Darcy'nin seyahatte olduğunu sanarak, Darcy'nin mülkü Pemberley'i gezmek isterler. Elizabeth malikanede gördüğü estetikten, zenginlikten ve hizmetlinin Darcy hakkında anlattığı güzel şeylerden çok etkilenir. Bu sırada, seyahatinden bir gün erken dönen Darcy'yle karşılaşır. Darcy, Elizabeth ve Gardinerleri kardeşi Georgiana'yla tanışması için yemeğe davet eder. Darcy'nin Elizabeth'e karşı tutumu artık yumuşamıştır ve Georgiana Elizabeth'i ilk gördüğü an sever. Elizabeth eve dönmeden önce aklı havada en küçük kardeşi Lydia'nın Wickham'la kaçtığını öğrenir ve bu haberi ağlayarak Darcy ve Gardinerlere verir. Bennet ailesi kızlarının kaçmasından utanç duymaktadır ve bu haberin ailelerinin sosyal statüsünü sarsacağı bilmektedir. Ancak bir süre sonra Bay Gardiner çifti Londra'da bulur, çift evlenmiştir. Lydia sonrasında Elizabeth'e Darcy'nin onları bulduğunu ve evlenmesi için Wickham'a para verdiğini anlatacaktır.

Bingley ve Darcy Netherfield'a döndüğü zaman, Jane Bingley'nin evlenme teklifini kabul eder. Aynı gece Leydi Catherine beklenmedik bir şekilde Elizabeth'i ziyaret eder. Ona Darcy'nin kızı Anne ile nişanlı olduğunu söyler ve Elizabeth'in Darcy'den vazgeçmesi ister. Elizabeth, Leydi'ye bunu yapmayacağını söyler. Bu ziyaretin ardından uyku tutmayan Elizabeth, güneş yeni doğarken kırda yürümeye başlar. Burada Darcy'le karşılaşır, teyzesinin davranışını öğrendikten sonra onu da uyku tutmamıştır. Darcy, Elizabeth'e onu hala sevdiğini söyler ve Elizabeth, Darcy'nin evlenme teklifini kabul eder. Bay Bennet, Elizabeth'in Darcy'yi sevdiğinden emin olduktan sonra evliliğe onay verir. Filmin ABD gösteriminde ek bir sahne daha gösterilir. Bu sahnede yeni evli çift mutlu bir biçimde Pemberley'nin bahçesindedir.