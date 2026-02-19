MEB geçici görev yolluğu konusunda mahkeme kararı. Çifte standarta mahkeme dur dedi.

Hayırlı olsun, tebrik ederim. Kurumların kanunla düzenlenmiş hakları vermesi konusundaki "beceriksizliklerini" anlamakta zorlanıyorum.

6245 sayılı kanun uyarınca geçici veya sürekli olarak "başka yer"e gönderilen memura yolluk ödenmesi zorunludur. "Ben yolluk istemiyorum" dese bile ödenmesi gerekir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri yönetmeliğinde yollukların ödenmesi için gereken evraklar şöyle açıklanmıştır:

"Yurtiçi geçici görev yolluğu

Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

ödeme belgesine bağlanır."

Görüldüğü üzere ilk evrak görevlendirme yazısı veya harcama talimatıdır. Yani "olur" olmadan da harcama talimatı düzenlenerek ödeme yapılabilir. Zaten olur gerekli bir evrak değildir. Personele "şu tarihte/şu şu tarihler arasında şurda görevlisin" diye yazı yazılması da yeterlidir.

Ayrıca görüleceği üzere belgeler arasında "rayiç bedel yazısı" da bulunmamaktadır. Kişinin gerçek harcamasına uygun beyan vermesi yeterlidir.