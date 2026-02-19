Bilgisi olan yardımcı olabilir mi.

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
19 Şubat 2026 15:49
İyi günler arkadaşlar. Ben mesleğe 2000 girişliyim. Şu anda böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisine başladım.onceden sigortam yok. Normalde 2030 yılında emekli oluyorum. 1 ay sonra böbrek nakli olacağım. Sigortaya gittim 25 yıl sigortam fazlası ile yatırılmış görünüyor. Görevli bana malulen değil sen emekligi haketmişsin dedi. Ama benim tereddütlerim var. Zaten nakil sonrası 5 ay rapor veriyorlarmış. Daha sonrada yazişmalar falan derken 1 yıl daha geçer diye düşünüyorum. Bu konular ile ilgili bilginiz varsa yaazarmisiniz lütfen.


Ertan0101
19 Şubat 2026 16:05

Bazı arkadaşlar uzatabildiğin kadar uzat diyorlar rapor izin gibi. Zaten 2027 Şubat olsa iyi olur

