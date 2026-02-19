2008 öncesi Sigorta

Kullanıcı Uyar
İcralık polislerİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Gönlümüzden Geçen Bir Atama YönetmeliğiintiharlarEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Mazeret atamalarıYürütme Durdurma Kazanma ve Mahkeme Kararının Uygulanması Hakkında!!!26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarPuan sistemi mahkeme kararıyla kaldırıldı ! ?Performans puanı hk.
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!Peynir ekmekle açılan oruca üzüldü, 22 yıllık geleneği başlattıTüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesindeMSB'den Suriye için net sözler: SDG için başka ihtimal yok
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak