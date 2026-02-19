Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
19 Şubat 2026 21:31
Esim asker boşanma aşamasındayız. Tayini çıkmış doğuya bende ailemin yanına gitmek istiyorum. Boşanm

Ben kadrolu paramediğim. Eşim asker. 3 yaşında bir kızım var. boşanmaya karar verdik. O Haziran'da tayin olacakmış. O başka ilde çalışırken davanın sonuçlanması durumunda ben ailemin yanına tayin isteyebilir miyim? Sormak istediğim boşanmadan sonra o tayin olup gideceği icin zaten farklı illerde çalışıyorsunuz diye ret gelebilir mi? Kızımla ailemin yanina gitmek istiyorum.

