Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Meb akademi değerlendirme sonuçları


19 Şubat 2026 22:17
Meb akademi değerlendirme sonuçları

Merhaba meb akademiye uzman öğretmen olarak başvurdum değerlendirme sonucum 4.3 diyor bu ne demek bir fikri olan var mı? Sözlü mülakata girecekler 28 Şubat?ta açıklanacakmış fakat 4.3 puan kaç üzerinden anlamış değilim. Bir fikri olan var mı?


ingilizce40
Aday Memur
19 Şubat 2026 23:23

Yüklediğiniz tüm evraklar için aldığınız puan hocam. Meb akbis üzerinden yüklediğiniz evrakların kabul edilip edilmediğini görebilirsiniz. İtiraz süreci başladı kılavuza göre, 28 Şubat'ta mülakata çağrılanlar açıklanacak.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Keyfi rapor alan öğretmen21 bin öğretmen ödüllendirildiHerkes çalıştığı kadar kazansinMazeret tayini ve iller arası dışında yer değiştirmek mümkün mü?Yüksek lisans ve doktora mezunlarının arttırımlı ek ders durumu.Bir kadrolu öğretmen ingilterede öğretmenlik yapabilir mi?Ramazan Tebrik

Sözlük

güllaç 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 buzda kayan otomobile askerin ateş açması 1 ramazan 1 günün filmi 1 ramazanda sorulan sorular 1 Görmeden Bağlanmak:Radyo 1 bir hayvan olsan ne olurdun 2 ramazan ayı tatil edilsin 1 mavi balina oyunu 1

Son Haberler

'Dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandıKız kardeşinin sevgilisini öldüren sanık: Kusurumu bağışlayınAYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaretÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklamaFenerbahçe tur şansını zora soktu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak