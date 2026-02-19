Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hitap Belgem Hatalı ! sizlerin ki doğru mu ?


19 Şubat 2026 22:40
Hitap Belgem Hatalı ! sizlerin ki doğru mu ?

Merhabalar , E devlette hitap bilgilerimi sorguladığımda toplam hizmet sürem 0 olarak gözüküyor ve yaklaşık 2 yıldır hiç bilgi girilmemiş . Sizde de böyle bir sorun varmı acaba ? nasıl çözebilirim ?

