20 Şubat 2026 00:25
Başarı hk.

Bizim birimde bir akademisyen kendi başına makale yazıyor.

Ancak onun çalışmalarını gönlünü kıramadığı kişiler birkaç katkıda bulunarak adını yazdırmak istemektedir.

Ben bir açukat olarak akademisyene haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya siz?

