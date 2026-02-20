Sağlık Mazereti Tayini

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 3+1 şeklinde sözleşmeli Memur olarak çalışıyorum.Annemde Demans, Şeker, Tansiyon, Astım ve Psikiyatrinin koyduğu Depresyon hastalığı mevcut.Daha önce Hastaneden durum bildirir raporu aldım ve bakanlığa dilekçe yazdım red geldi.Red etme sebebi ise bulunduğun ilde tedavisinin mümkün olmadığına dair belge istediler.Bulunduğum ilde Psikiyatri Servisi bulunmamaktadır.Hatta burdaki hastalar şehir dışına sevk ediliyor.Annem bugüne kadar Psikiyatri Servisinde yatmadı ama diyelim ki yatma durumu oldu.Ben şimdi bunu belgeleyip Bakanlığa dilekçe yazsam tayin veya görevlendirme çıkar mı ? Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

