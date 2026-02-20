Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Taban ve teşvik ek ödeme kesintisi hakkında


20 Şubat 2026 09:03
Taban ve teşvik ek ödeme kesintisi hakkında

Ben İl Sağlık Müdürlüğünde Psikolog olarak görev yapmaktayım. Ocak ayında İl Sağlık Müdürü tarafından İl emniyet müdürlüğüne resen 1 aylığına görevlendirildim ve maaşımdan taban ek ödeme ve teşvik ek ödeme kalemleri kesildi. Döner sermaye birimine durumu sorunca da yönetmeliğe göre kesilmesi gerekiyor dendi. Böyle bir durum söz konusu mu acaba bilen arkadaşlar yarımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Eş durumuEğitim tayini okul devamlılığı hk.Üniversite tayini45/A'lı yeni atanan sağlık teknikeri istifa ederse AFAD güvenlik alımına yerleşebilir mi?Alt bölge tayini ile gidebilir miyim?Yalova eğitim araştırmaKalkınma bölgesiHitap belgem hatalı, sizlerin ki doğru mu?İl ve ilçe sağlık hemşire için nasılSertifikasyon programı

Sözlük

içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 Görmeden Bağlanmak:Radyo 1 ramazan 1 bir hayvan olsan ne olurdun 2 mavi balina oyunu 1 güllaç 1 günün filmi 1 günün sözü 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 ramazanda sorulan sorular 1

Son Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a UFO talimatıAvukatların savunma hakkı kaldırılmıyor, hakkın kötüye kullanılması önlenecekGürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltıKlon Ödeme ve PBM Tech, TMSF'ye devredildi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak