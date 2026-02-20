Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?


20 Şubat 2026 12:48
Kademeli Emeklilik söylentileri ne derece gerçek , birkaç günle eyt 'yi kaçıranların sayısı çok fazla ,eğer gerçekleşirse nasıl bir uygulama olur acaba.


jajacoelho
Genel Müdür
20 Şubat 2026 13:07

bekleyen sayısı 4.5 milyon..ailesiyle birlikte en az 12 milyonluk bir seçmen gücü oluşturuyor.

yaşa dayalı çıkarsa 200-2008 arası işe girenler için 45-52 yaş arasında emeklilik

prime dayalı çıkarsa en az 7 bin prim öngörülüyor prim arttıkça emekli maaşının arttığı yaş şartının olmadığı bir model

ben prime dayalı modeli destekliyorum ve kanun çıkarsa 8 bin primle emekli olmayı düşünüyorum seçim zamanında,umarım çıkar..oy potansiyeli çok yüksek olduğu için iktidarın ilk ve en büyük seçim vaadi olacaktır keza muhalefet de prime dayalı modeli destekliyor


ziya64
Daire Başkanı
20 Şubat 2026 13:13
benim tahminine göre göstermelik bir şey çıkar. yani "aha yaptık işte" hesabı.... Örneğin 60 yaşı 55 e çeker oldu bitti... Gibi...

jajacoelho
Genel Müdür
20 Şubat 2026 13:17

öyle bişey yaparsa beklentiye giren insanlar öfkelenir oy kaybıyla sonuçlanır mevcut oyundan da aşağı gider..medya tamamen iktifarın kontrolünde..bu haberleri iktidar yönlendiriyor..iktidar böyle bir adım atmayacak olsa bu haberlerin önünü keserdi..eyt gibi olmasa da eyt ye çok yakın bir model bekliyorum çünkü ekonomi bu kadar kötüyken gözü kapalı oy verecek ve büyük bir oy potansiyeline sahip tek grup kademe bekleyenlerdir

ziya64, 4 dk. önce
