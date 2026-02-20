Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?

benim tahminine göre göstermelik bir şey çıkar. yani "aha yaptık işte" hesabı.... Örneğin 60 yaşı 55 e çeker oldu bitti... Gibi...

benim tahminine göre göstermelik bir şey çıkar. yani "aha yaptık işte" hesabı.... Örneğin 60 yaşı 55 e çeker oldu bitti... Gibi...