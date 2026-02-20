Gündem \ Ekonomi
20 Şubat 2026 13:46
Beyler Selamlar, bereketli bir gün dilerim hepimize, bankamı değiştirmeyi düşünüyorum masrafsız hızlı darlamayan bir banka önerisi istiyorum sizlerden tek şart katılım olması?


Cafer Kalın
Aday Memur
20 Şubat 2026 13:47

Hocam saydığın özelliklere uyan tk bir banka var suan oda hayat finans dijital katılım bankası çoğu işlemden masraf almıyor hızlı dijital ve katılım ee daha ne olsun :)


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
20 Şubat 2026 13:47

Hahaha eyvallah hocam hayat finans benim için 1. Seçenek zaten :)

Cafer Kalın
Aday Memur
20 Şubat 2026 13:49

Hocam onun dışında aban hayat finansa geçersen güzel kampanyaları hesapları vs de var hatta bak buna kesin bı bak https://hayatfinans.com.tr/hesaplar/avantajli-hesap güzel kar paylaşım oranı veriyor

