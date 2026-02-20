KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Adalet bakanlığı 15 bin kişilik alım


20 Şubat 2026 15:21
Adalet bakanlığı 15 bin kişilik alım

Bu alımda bölüm şartı aramayan en rahat ünvan hangisidir? Puanım 90 ve bölümümden alım yok. Mecburen buna başvuracağım gibi gözüküyor.

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerKGM büro maaşıMSB büro personeli ilanıİİBFDHMİ dışında en iyi maaş ve haklara sahip düz memurluk hangisiHasta kabul işlemleri personeliKPSS B mi, fabrikaya devam mı ? Kararsızlık

Sözlük

günün filmi 1 ramazanda sorulan sorular 1 güllaç 1 ramazan 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 Görmeden Bağlanmak:Radyo 1 günün sözü 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 buzda kayan otomobile askerin ateş açması 1

Son Haberler

82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandıEnerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlarBakan Kurum: Muhalefet, 'deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim' diye övünüyorErdoğan'dan gençlere: Sizinle aynı ufka bakmak benim için gururdur

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak