Yeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)

Bakan bey, ekibi ile beraber geldi. Belli ki bakanlıkta da köklü bir revizyon olacak. Akın Gürlek, ilk günden personeli "öylesine değil" bizzat iş yükü farkındalığı ve önemi üzerinden andı. Bu önemli. Muhakkak ki bazı iyileştirmeleri olacaktır. Peki sizin beklentileriniz nelerdir?

Benim kendi temennilerim şu yönde;

1- Lütfen adliye personeli için, zaten vaat edilmiş olan, "uzman katiplik" meselesini çözünüz. Katip, polisten dahi mahrem ve kriminal işleri yürütüyor. Ayrıca iş yükü yönünden ülkenin en yoğun personeli. Ayrıca çok kısa sürede (istese de istemese de) hukuki yönden müthiş bir yetkinliğe kavuşuyor. Bu sebeple Genel İdari Hizmetler sınıfından çıkarılarak, kurulacak olan yeni hizmet sınıfında "uzman kadrosu" ile iş yapmalı ve hakları iyileştirilmelidir.

2- Hizmet içi eğitimler artırılmalı hatta hizmet öncesi eğitim olmalı ve insanlar hata yapa yapa kalemde değil, eğitimde öğrenmeli (Tüm saygın mesleklerde olduğu gibi). Hizmet içi eğitimler de artmalı. 20-30 senelik meslek hayatı boyunca birkaç kez eğitim alan personel mi olur? Neredeyse her yıl eğitimler (mümkünse konaklamalı ve personele iyi hissettirecek şekilde) olmalı ve personel daima donanımlı ve güncel tutulmalı.

3- Personel Kimlik Kartları (Adalet Kart) tasarımı değiştirilmelidir. Mevcut hali ile "normal kimlik kartından ayırt edilemiyor. Daha itibarlı ve şık olabilir.

4- Görevi sebebiyle sürekli kriminal tiplerle ve yakınları ile muhatap olan, onların hükümlerini yazan, gözlerinde daima "kötü" görünen adliye personeline; silah taşıma yetkisi gelmelidir. Hakimlerimiz ve Savcılarımız kadar, yardımcı yargı personeli de yargının yükünü çekmekte, üstlenmekte ve bir de vatandaşla sürekli doğrudan muhatap olmaktadır. Bu sebeple bulunduracağı silah, en azından "güvende hissetme" noktasında ciddi bir iyi hissetme hali sağlayacaktır.

Yani özetle ben mesleğin özlük haklarının, uzmanlık sınıfına yükseltilmek mahiyetiyle iyileştirilmesini; bunun yanı sıra prestij ve itibarının da artırılmasını istiyor, diliyorum.

NOT: "yaaa o kadar dert varken bunları mı dert ettin :(((((" diyerek burayı ağlama duvarına çevirmeyiniz, lütfen. Binlerce dert var, ben de orta kıdemli bir katip olarak aklıma ilk gelenleri yazdım. Elbette çok daha mühim dertler vardır. Her birimizin temennileri birbirinden farklı olabilir, tutarlı olmayabilir. Ancak lütfen siz de dile getiriniz keza buraların takip edildiğine eminim.