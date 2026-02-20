Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Alt Bölge Tayini Hk.


20 Şubat 2026 22:09
Alt Bölge Tayini Hk.

Eşim diş tabibi ve Van?da görev yapıyor. Ankara için alt bölge tayini alabilir mi? Konu hakkında şartlar ve yapmamız gerekenler hakkında yardımcı olabilecek biri var mı?

