Egm Atama konusunda dava açanlar


20 Şubat 2026 23:23
Arkadaşlar eş durumundan (öğretmen ) dilekçe yazdım olumsuz geldi. Mahkemeye verdim. Emniyet asil memur eşin yanına gelsin diyor. Mahkeme emniyeti haksız buldu ve Yd kararı verdi. Emniyet boş durur mu? İtiraz etti Yd iptal oldu. Ben istanbul ilindeyken eşimin yanına tayin olmuştum 2 hafta sonra Yd iptal olduğu için tekrar eşimin yanından İstanbul?a tayinim çıktı. 1 ayda 2 atama yaptılar. Tüm düzenim bozuldu. Tecrübeli arkadaşlardan bundan sonraki süreç nasıl olur? Esas karar kaç ayda çıkar ? Yine istinaf bozar mı ? Başına gelen veya bilen yazarsa sevinirim. Bu arada AİLE yılı hikaye 100 lerce aile egm yüzünden ayrı huzuru yok AİLE yılı ZULÜM yılı oldu resmen

