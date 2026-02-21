Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Promosyon Yerine Sıfır Faizli Kredi


21 Şubat 2026 09:57
Promosyon Yerine Sıfır Faizli Kredi
Herkese merhaba. yakın zamanda promosyon anlaşması yapılan varsa promosyon miktarını ve teklif edilen en yüksek sıfır faizli kredi miktarını yazabilir mi? Bir de teklif edilen kredinin tamamı veriliyor mu yoksa hayat sigortası vs kesinti oluyor mu?

