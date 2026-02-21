Promosyon Yerine Sıfır Faizli Kredi

Herkese merhaba. yakın zamanda promosyon anlaşması yapılan varsa promosyon miktarını ve teklif edilen en yüksek sıfır faizli kredi miktarını yazabilir mi? Bir de teklif edilen kredinin tamamı veriliyor mu yoksa hayat sigortası vs kesinti oluyor mu?

