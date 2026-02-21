Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Kara Kuvvetleri Personelin Hali


21 Şubat 2026 10:10
Kara Kuvvetleri Personelin Hali

Arkadaşlar politik gündem sürekli değişiyor.Suriye,Irak davasından personel çok yoruldu.Aile bütünlüğü kalmadı.Meslekten ayrılma yoluna giden birçok personel var.Suriye'deki son gelişmelerden sonra şark döngüsü yavaşlar mı? Yoksa yine hiçbir şey değişmez mi?

