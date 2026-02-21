Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kınama cezası aldım ne yapmalıyım?


21 Şubat 2026 15:24
Kınama cezası aldım ne yapmalıyım?

Arkadaşlar ben ilden kınama cezası almişim ilçe bu cezayı indiremegyiz diyor 7 gün içinde savunmami ilceyemi vercem

