Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Kinama


21 Şubat 2026 15:24
Kinama

Arkadaşlar ben ilden kınama cezası almişim ilçe bu cezayı indiremegyiz diyor 7 gün içinde savunmami ilceyemi vercem

Çok Yazılan Konular

Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Herkes çalıştığı kadar kazansinKeyfi rapor alan öğretmenKadrolu müdür yardımcısı il içi öğretmenlik tercihi yapabilir mi?Ramazan Tebrik

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli olduYıldız Tilbe hastaneye kaldırıldıKalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktıAkın Gökyay hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak