Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

MSB ÜNVAN DEĞİŞİKLİLİĞİ


21 Şubat 2026 15:41
MSB ÜNVAN DEĞİŞİKLİLİĞİ

Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar öncelikle. MSB'nin sözleşmeli personel alımında hizmetli olarak kontenjana girdim. Temmuz ayında İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olacağım. Ünvan değişikliliği sınavı ile kurum içinde veya kurum dışında İnşaat Mühendisliğine geçiş yapabilir miyim? Ayrıca KPSS Lisans sınavını kazandığım takdirde istifa edip İnşaat Mühendisliği kadrosuna yerleşince kamu haklarından mahrum olma gibi bir durum var mıdır? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıSGK - İŞKUR 2026 Promosyon2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımTekniker Kadrosundayım, İngilizce Mühendislik Okuyabilir Miyim Zor Olur Mu?3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunLise Hazırlık İle Kademe Kazanma2025 Memurlara Ek 1 Derece VerilmesiMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, GerçektirKamu Şoför Kadro Derece

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli olduYıldız Tilbe hastaneye kaldırıldıKalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktıAkın Gökyay hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak