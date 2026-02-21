Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Maaş Hesaplaması

Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Yeni geliştirdiğimiz maaş hesaplama uygulamamız www.netmaasim.com.tr ile Sağlık Bakanlığında sürekli işçi kadrosunda çalışanlar için maaş hesaplamasını çok kısa yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 14 günlük farkları, Teknik personelin memur emsal farklarını. gece çalışması resmi tatil ücreti fazla mesai ücretlerini anında hesaplayabiliyor. Ayrıca akıllı vergi takip sistemi ile yapay zeka destekli olarak vergi dilimi takibi otomatik yapılmaktadır. Detaylı bordro analizi ile tüm gelir ve giderler detaylı olarak gösterilmekte olup vergi dilimi değişikliği detaylı olarak gösterilmektedir. Aklınıza takılan soruları aşağıda sorabilirsiniz.

www.netmaasim.com.tr adresini tıklayarak detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

