Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
polislikten tmo?ya geçiş.


21 Şubat 2026 16:19
polislikten tmo?ya geçiş.
10 yıllık polis memuruyum, tmo ya geçiş yapmak mantıklı mı? hakikatli yorumlarınızı bekliyor, teşekkür ederim.

Kanunyönetme
Memur
21 Şubat 2026 17:19

Abi toprak mahsulleri ofisinde bir tanıdığım var maaşı da şartlarıda çok iyi diyordu.

