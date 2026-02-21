Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sürekli görev yolluğu Yer değiştirme masrafı ödenmemesi hakkında


Eş durumu tayiniyle Gaziantep?ten Ankara?ya tayin oldum tayin onayı 23.01.2026 tarihinde çıktı. Gaziantep?ten fiili ayrılış işlemlerini 29.01.2026 tarihinde yaptım Ankara il sağlık müdürlüğünde 10.02.2026 tarihinde fiilen göreve başladım harcırah için görüşmeye gittiğimde ikametgahimi atama işleminden önce 03.01.2026 tarihinde aldırdığım için bana yer değiştirme masrafı ödeyemeyeceklerini söylediler ama ben 29.01.2026 tarihine kadar Gaziantep?te fiili olarak görev yaptım ve yaşadım. harcırah birimi benim memuriyet mahallimin ikametgahimin suanda bulunduğu yer Ankara olarak göründüğü için eski memuriyet mahallim olan Gaziantep?ten işlem yapamayacaklarını söylüyorlar böyle birsey mümkün mü

