Öğrenci değil öğretmen taşınacak.


21 Şubat 2026 17:05
Öğrenci değil öğretmen taşınacak.

Tekin, ?Şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciyi taşıyoruz. Bunun yerine 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir? ifadelerini kullandı.

Yeni modelle birlikte:

Öğrenciler yerinde eğitim almaya devam edecek

Öğrenci sayısı az olduğu için kapanma riski olan köy okulları açık tutulabilecek

Öğretmenler haftanın belirli günlerinde çevre okullara giderek ders verecek

Böylece hem norm kadro sorunlarının hafifletilmesi hem de köy okullarının yaşatılması hedefleniyor.

?A Kategori Merkez Okul? Modeli

Tekin?in açıkladığı taslağa göre bazı okullar ?A kategori merkez okul? olarak yapılandırılabilecek. Bu okullara atanacak öğretmenler, belirlenen hinterlandaki (çevre) okullarda da ders verecek.

Bu sistemle:

Öğretmen haftalık ders yükünü tamamlayabilecek

Öğrencilerin taşınmasına gerek kalmayacak

Yerinde eğitim güçlenecek


berkaydal
Genel Müdür
21 Şubat 2026 17:10

Ben çok beğendim. :)))


jajacoelho
Genel Müdür
21 Şubat 2026 17:17

mevcut düzende bile 2-3 okul gezen öğretmenler nedeniyle ders programı hazırlamak çok zor oluyor..bu sayı 5-6 ya çıktığında ders programları yönetilemez olacak..a öğretmenin 1. saat dersi olacak 4. saat başka okulda 7. saat yine kendi okulunda olacak..


jajacoelho
Genel Müdür
21 Şubat 2026 17:21

A kategorisindeki okul merkez okul seçilecek ve bu okula atanacak öğretmen bunu bilerek gelecek diyor..peki o okuldaki mevcut öğretmene bir seçim şansı tanınacak mı?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
21 Şubat 2026 17:24

Kırsaldaki öğretmenlerin çoğu kalacak yer olmaması v ebazı imkanlar yüzünden zaten taşınıyor. Bu 1-2 öğrenci için de yeni atamalar yapılıcak ya da ücretli görevlendirilecek demektir. MEB taşıyacak ve öğretmen ücret vermeyecekse öğretmen için daha karlı. Lojman meselesi kalma garantisi olmadığı için düşünülüyor herhalde.

Merkez okul modeli ise zaten uygulanan bir modeldi. Bazı okullar ise kapandı. Öğrencilere gıda da veriliyordu. Yeni birşey değil yani.


spock
Genel Müdür
21 Şubat 2026 17:38

Lojman olursa köye gidilir.

