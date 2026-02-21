Öğrenci değil öğretmen taşınacak.

Tekin, ?Şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciyi taşıyoruz. Bunun yerine 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir? ifadelerini kullandı.

Yeni modelle birlikte:

Öğrenciler yerinde eğitim almaya devam edecek

Öğrenci sayısı az olduğu için kapanma riski olan köy okulları açık tutulabilecek

Öğretmenler haftanın belirli günlerinde çevre okullara giderek ders verecek

Böylece hem norm kadro sorunlarının hafifletilmesi hem de köy okullarının yaşatılması hedefleniyor.

?A Kategori Merkez Okul? Modeli

Tekin?in açıkladığı taslağa göre bazı okullar ?A kategori merkez okul? olarak yapılandırılabilecek. Bu okullara atanacak öğretmenler, belirlenen hinterlandaki (çevre) okullarda da ders verecek.

Bu sistemle:

Öğretmen haftalık ders yükünü tamamlayabilecek

Öğrencilerin taşınmasına gerek kalmayacak

Yerinde eğitim güçlenecek