hizmetli personelin aşşağılanması

merhaba arkadaşlar başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. üni de temizlik personeliyim görevim temizlik yapmak arda evrak teslimindede bulunuyorum. geçen yine evrak teslim etmeye gittim. yazı işlerinde çalışan kadın personele evrakı verdim. evrakta eksiklik varmış ve kadın bi anda sinirlendi ve bana karşı aşşağılayıcı küçük düşürücü davranmaya başladı. sonra ben evrakı veren kişiyi telefonumla aradım ve telefonumu ona verdim. ilk başta telefonu almadı sonra konuşmak zorunda kaldı. karşı taraf ile benim telefonumdan konuşurken bende yanındayım bununla bi daha evrak göndermeyin dedi. o cümlesi beni çok rencide etti. ben tek kelime etmedim ve konuşma bittikten sonra telefonu aldım çıktım. hemen durumu amirime anlattım ve akabinde sekreterliğe şikayet dilkeçesi yazdım ebys üzerinden. ertesi gün çağrıldım ve o kadında oradaydı. dilekçemde soruşturma veya inceleme yapılmasını istemiştim. bende konuyu anlattım. orada durumu tartıştık. sonra sekreter bana bu olayı kapatalım büyütmeyelim tarzında konuştu. bende özür dilerse konu kapanır dedim. kadında özür diledi. bende tamam dedim ve çıktım. çıkmadan önce sekreter bana şikayet dilekçe mi geri çekmem için bi daha dilekçe yazmamı söyledi. neden böyle bişey istedi anlamadım?

sizce ne yapayım?