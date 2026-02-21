Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Harcırahta İkametgahın Tayinden Önce Alınmış Olması Sebebiyle Ret


Harcırahta İkametgahın Tayinden Önce Alınmış Olması Sebebiyle Ret

Eş durumu tayiniyle Gaziantepten Ankaraya tayin oldum tayin onayı 23.01.2026 tarihinde çıktı. Gaziantepten fiili ayrılış işlemlerini 29.01.2026 tarihinde yaptım Ankara il sağlık müdürlüğünde 10.02.2026 tarihinde fiilen göreve başladım harcırah için görüşmeye gittiğimde ikametgahimi atama işleminden önce 03.01.2026 tarihinde aldırdığım için bana yer değiştirme masrafı ödeyemeyeceklerini söylediler ama ben 29.01.2026 tarihine kadar Gaziantepte fiili olarak görev yaptım ve yaşadım. Memuriyet mahalimin Gaziantep olduğunu defaatle söylememe rağmen cevap olarak ikametgahiniz Ankara?da atamadan kaynaklı bir taşınma işlemi yapılmamış o yüzden de yer değiştirme masrafı ödeyemeyiz diyorlar ama ben ikametgah almayı tayin sürecinin bir ön hazırlığı olarak yaptım . Gaziantep?teki görev yerimin esas alınması gerekmiyor mu

Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa lütfen iletişime geçelim

