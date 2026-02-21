Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Büyük yeminler ettiniz mi hiç?


21 Şubat 2026 22:04
Büyük yeminler ettiniz mi hiç?

Ben iki kez ettim, hala da bozmadım. Allah bozdurtmasin. Çok iyi oluyor boyle


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:15

https://youtu.be/zBRvX264uWg?si=aktl0CXerTq4JgRw


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:22

Tomris'e yazılmış bu sözler. Vay be

https://youtu.be/q_gLybnREFM?si=iuyGXAsgjFDhw43e


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:25

Tomris rakıyı çok severdi, bense onu?? diye yazan da Edip Cansever.

Bir kadın 4 şair


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:34

Aşkım da değişebilir gerçeklerim de

Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı

Yangelmişim diz boyu sulara

Hepinize iyiniyetle gülümsüyorum

Hiçbirinizle dövüşemem

Benim bir gizli bildiğim var

Sizin alınız al inandım

Morunuz mor inandım

Ben tam kendime göre

Ben tam dünyaya göre

Ama sizin adınız ne

Benim dengemi bozmayınız

https://youtu.be/gInR24wjdEQ?si=1FijQmEdNxqhQ72b


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:41

https://youtu.be/Ez5101fVjho?si=6SNAbCVtw_rJI3J6


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:50

Senfonik ve İtalyanca. Harika olmuş

https://youtu.be/Kg8DkQkGtes?si=4tSaAyxumK9eVAhy


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 22:58

https://youtu.be/bKJyG_BGFso?si=gwkKC4CpaFMsWcWj


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 23:05

https://youtu.be/mHT4m33mMU0?si=-PisUp1Vk64UORBY


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 23:11

https://youtu.be/yJnkaI7UHYo?si=HV-w9sRmFIy_SGXf


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 23:18

https://youtu.be/iJJ8klk5YW0?si=IcCAshgI8YdhMqi5


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 23:21

https://youtu.be/DWX5WO-vq-w?si=7Cl2ydL3eE_qt_HU


Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 23:28

https://youtu.be/rbTGyzcg-D4?si=74UP6x4UCXvPW6JA


JW Argo İzmir 3310
Şube Müdürü
21 Şubat 2026 23:31
bu ne hız :)

Canimİstanbul
Aday Memur
21 Şubat 2026 23:38

Sakin geçen bir CMT gecemi böyle değerlendiriyorum.

Müzik tek askimdir.

https://youtu.be/OjAXegAA5yI?si=UKZ6J29OiykpgecN

JW Argo İzmir 3310, 11 dk. önce
bu ne hız :)
Toplam 14 mesaj

