21 Şubat 2026 22:57
Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan Çığlık

Yaklaşık 6 aydır, neredeyse her gün mesaiye kalan, geç saatlerde eve dönen bir kamu görevlisiyim. Bu süreçte sadece iş yüküm değil, hayatımın tamamı altüst oldu.

Eve geldiğimde ne aileme ayıracak enerjim kalıyor ne de kendime. Eşimle aram bozuldu, anneme-babamı aylarca doğru düzgün göremedim, arkadaş çevremden koptum. Sosyal hayatım sıfırlandı.

Daha da kötüsü, sağlığımı ihmal etmeye başladım. Sürekli yorgunluk, sinir hali, uykusuzluk? Psikolojik olarak ciddi şekilde yıprandım. Öyle bir noktaya geldim ki gece rüyalarımda bile işi düşünüyorum. Sabah kalktığımda dinlenmiş değil, tükenmiş olarak hissederek işe gidiyorum, çoğu kişi bilir ayaklarım geri geri gidiyor?

Bu durumu defalarca amirlerimle paylaştım. Açık açık, bu yükün altından tek başıma kalkamadığımı, artık zorlandığımı söyledim. Ancak ne yazık ki hiçbir şekilde ciddiye alınmadım.

Aksine, zorunluymuş gibi tüm işler tek tek üzerime yüklendi, sanki bu bir tercihmiş gibi davranıldı. İş bölümü yapılmadı, destek verilmedi, çözüm üretilmedi. ?İdare eder?, ?şimdilik böyle? denilerek konu kapatıldı.

Buradan sormak istiyorum:

Bir memurun bu şekilde tükenmesi normal mi?

Kamu hizmeti, çalışanı psikolojik olarak çökertmek pahasına mı yürütülmeli?

Ben görevimi yapmaktan kaçan biri değilim. Ancak insan olduğumun unutulmasını kabul edemiyorum. Bu noktada artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.

Haklarım nelerdir?

Bu duruma karşı yasal ya da idari olarak hangi yolları izleyebilirim?

Benimle aynı durumu yaşayanlar varsa nasıl başa çıktılar?

Buraya yazmamın sebebi şikâyet etmekten çok, yol gösterecek bir ses aramak. Çünkü bu şekilde devam edersem bedelini işimle değil, sağlığımla ve ailemle ödeyeceğimden korkuyorum.


E.Kayı Han
Editor
21 Şubat 2026 23:05

Hangi kurumda çalışıyorsunuz?

