Emniyet Genel Müdürlüğü
polislikten başka kuruma geçiş


22 Şubat 2026 01:00
polislikten başka kuruma geçiş
11 yıldır teşkilattayım, suan eşimin ailesinin bulunduğu yerde Ege'de polislik yapıyorum, bunun artıları bana fazla. çocuk bakımı, arkadaş ortamı vs vs. Fakat ben kpss ile farklı bir Kit kurumuna (içanadoluda ni şehir) sözleşmeli personelliğine başvurdum ve %95 oldu, atanmayı bekliyorum. burada kalsam en az bir kez daha tayin göreceğim ve düzenimiz bozulacak ama kaç sene sonra Allah bilir. Buradaki artı cihetleri göz ardı edip düzen bozarak gitmek mantıklı mı? Bana kalsa arkama bakmadan giderim ancak eşim çok sıcak bakmıyor, bundan dolayı hazır düzen varken orada sırf bir iş için yeni düzen kurmak insanın gözüne gelmiyor değil. ikilemde kaldım, görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim.

