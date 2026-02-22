Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Vakıfbank'tan iki kere promosyon alınır mı?


Vakıfbank'tan iki kere promosyon alınır mı?

Selamlar. Şubat ayı başında Zabıt katibi olarak sözleşmeli olarak kamuya atandım. Bu hafta içi birlikte başladığım arkadaşların hepsi promosyon ödemelerini aldılar fakat bana yatmadı. Bankayla görüştüğümde ise sana zaten 2 ay önce yatırmışız, o yüzden hakkın yok dediler.

Fakat ortada şöyle bir durum var. Ben memurluğa girmeden önce Adalet teşkilatını güçlendirme vakfında çalışıyordum. Aldığımız promosyon tutarı memurlarınki ile aynı, 99.500&#8378; oldu. Ancak ben bu kuruma ilk başladığım tarihte (Şubat 2022) promosyon alamamıştım. O dönemde de bankayla görüştüğüm zaman bana "kurumunuz ile bankamız arasındaki sözleşmeye göre yeni giren personele promosyon ödenmez, işten çıkandan iade alınmaz" şeklinde açıklama yaptı. Ben 3 yıl boyunca promosyon almadan çalışmış oldum. Şimdi memurluğa girince de sana zaten vermişiz diyorlar. Hafta içi mutemetlik ile görüşeceğim fakat oradan da olumsuz yanıt alacağım diye düşünüyorum.

Bu konuda daha önce tecrübesi olan veya kesin olarak hakkım var mıdır ya da yok mudur bilen var mı?

