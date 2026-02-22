polnet sorgu

Merhabalar grupta mukayitim ama bir Komiser arıyor şunu sorgular mısın müdür Komiser ağrıyor şu ismi bilgilerini atsın suç kaydına bakılsın Ben de lo kayıtlarına bir soruşturma veya GBT uygulaması gibi uygulamalar dışında bakılmasına sakıncalı olduğunu biliyorum açıklama ve evrak no kısımlarına komiserin isim soy ismini yazıyorum veya müdür talimatı ise ismini talimatı şeklinde giriyorum yarın bugün bir şikayet olursa Çünkü çok duyuyorum bu site içerisinde ihraç olanları bile biliyorum.amirlere söyleyecem usulsüz sorgulama oluyor .sorgulama yapmak için ya uygulama ya ihbar sonucu yada ifade almak için bakıyorum.soğudum resmen . yarın bugün bir müfettiş ataner bir soruşturma olursa bu adamı sorguladım ama amiri emretti olmasına rağmen Amir emrettiği kanıtım var mı derse ne yapacağım müfettiş bu adamı neden sorguladın dediğinde Amirim istedi dersen müfettiş kanıtın var mı diyecektir şüpheliydi derse müfettiş hangi dosyada şüpheliydi diyecektir Ben her sorgulamada mesaj not o günkü görev listeyi nereden bulacağım

Merhabalar grupta mukayitim ama bir Komiser arıyor şunu sorgular mısın müdür Komiser ağrıyor şu ismi bilgilerini atsın suç kaydına bakılsın Ben de lo kayıtlarına bir soruşturma veya GBT uygulaması gibi uygulamalar dışında bakılmasına sakıncalı olduğunu biliyorum açıklama ve evrak no kısımlarına komiserin isim soy ismini yazıyorum veya müdür talimatı ise ismini talimatı şeklinde giriyorum yarın bugün bir şikayet olursa Çünkü çok duyuyorum bu site içerisinde ihraç olanları bile biliyorum.amirlere söyleyecem usulsüz sorgulama oluyor .sorgulama yapmak için ya uygulama ya ihbar sonucu yada ifade almak için bakıyorum.soğudum resmen . yarın bugün bir müfettiş ataner bir soruşturma olursa bu adamı sorguladım ama amiri emretti olmasına rağmen Amir emrettiği kanıtım var mı derse ne yapacağım müfettiş bu adamı neden sorguladın dediğinde Amirim istedi dersen müfettiş kanıtın var mı diyecektir şüpheliydi derse müfettiş hangi dosyada şüpheliydi diyecektir Ben her sorgulamada mesaj not o günkü görev listeyi nereden bulacağım