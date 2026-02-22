polnet sorgu

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
22 Şubat 2026 05:40
Merhabalar grupta mukayitim ama bir Komiser arıyor şunu sorgular mısın müdür Komiser ağrıyor şu ismi bilgilerini atsın suç kaydına bakılsın Ben de lo kayıtlarına bir soruşturma veya GBT uygulaması gibi uygulamalar dışında bakılmasına sakıncalı olduğunu biliyorum açıklama ve evrak no kısımlarına komiserin isim soy ismini yazıyorum veya müdür talimatı ise ismini talimatı şeklinde giriyorum yarın bugün bir şikayet olursa Çünkü çok duyuyorum bu site içerisinde ihraç olanları bile biliyorum.amirlere söyleyecem usulsüz sorgulama oluyor .sorgulama yapmak için ya uygulama ya ihbar sonucu yada ifade almak için bakıyorum.soğudum resmen . yarın bugün bir müfettiş ataner bir soruşturma olursa bu adamı sorguladım ama amiri emretti olmasına rağmen Amir emrettiği kanıtım var mı derse ne yapacağım müfettiş bu adamı neden sorguladın dediğinde Amirim istedi dersen müfettiş kanıtın var mı diyecektir şüpheliydi derse müfettiş hangi dosyada şüpheliydi diyecektir Ben her sorgulamada mesaj not o günkü görev listeyi nereden bulacağım

Alp340626
Şef
22 Şubat 2026 06:00
kanunsuz emir uygulanmaz birşey olursada kimse arkanda durmaz istediğin kadar isim yaz

Kylhsr
Aday Memur
22 Şubat 2026 06:08
Kıymetli meslektaşım; Emekli bir abin olarak sana önerim kesinlikle bu şekilde sorgulama yapma. Sana sadece müfettiş değil savcıda soru soracak ve cevabın kesinlikle seni kurtarmayacak. Daha birkaç gün önce 9 polis bir suç örgütüne bilgi verdiği için sabah 5 te evine baskın yapılarak gözaltına alındı ve sonra da tutuklandı. "Suç altından yelek olsa kimse giymez" derler. Allah korusun bu şekilde bir soruşturma geçirirsen en yakının bile sana inanmaz. Yanlız kalırsın, kimse selam bile vermez. Cezaevi ve ihraç zaten kesin. Yapma kardeşim. Yazılı olarak verilen bir emir bile olsa yapma. Çünkü suçtur bu. Sana önerim; ilk mesai gününde grup amirine de bilgi vererek karakol amirinle görüş. Onun da bildiği ama görmezden-bilmezden geldiği bu durumu ona hatırlat. Bir daha bu şekilde bir sorgu yapmayacağını, gerekirse seni başka bir şekilde görevlendirebileceğini ama bu talepleri bir daha kabul etmeyeceğini söyle. Sana bir çok hatıramı anlatırdım ama zaten uzun bir cevap oldu. İyi sahurlar kardeşim...

Memurhaps
Şube Müdürü
22 Şubat 2026 06:15
tşk abi dinlerdim okurdum abi.gurup amiriine söyleyecem komiserelere söyleyecem.gerekirse mukayitlikten çekilecem
