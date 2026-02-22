Zabıt katipliği mesleği 5-10 yıl içinde bitecek mi ?

Yeni açık kaynak kodlu yapay zekalar çıkmış, tamamen ücretsiz. Akıl yürütme, analiz, metni anlama, yorumlama ve yazma konusunda en iyi insandan bile çok daha iyiler. Kendiniz indirip özelleştirebiliyorsunuz. Şu an donanım maliyetleri çok yüksek ama 5-10 yıl içinde üretim kapasitesi artınca donanım maliyetleri çok ucuzlayacak ve bence bakanlık o zaman bu sistemi özelleştirip kendi sunucularına kurmalı. Üstelik bu yapay zeka teknolojisi çok gelişiyor, artık yapay zekalar sadece metin üretmiyor, vardığı sonuca göre işlemler yapabiliyor. Örneğin ara kararları tek tek müzekkere olarak yazıp gönderebilir, bilgisayara dosya açıp silebilir, mail gönderebilir, taraflarla birebir iletişim içinde olabilir, duruşmaları bile yönetebilir, her şeyi otomatik yapabilir, gerekçeli kararları yazabilir, bütün işlemleri kendi yapabilir. Şimdiki teknoloji ile bile bunu yapabiliyorlar. 5-10 yıl sonrasını düşünemiyorum bile. Binlerce memur çalıştırmaktan çok daha ucuz ve çok daha hızlı bir sistem olacak. Adalet hizmetleri çok hızlı bir şekilde yerine getirilir. Üstelik bunların mesaisi de yok, 7/24 çalışabilirler. 1 günde binlerce dosyanın işlemlerini yapıp, kararlarını yazıp, taraflarla birebir iletişim içinde olup onları bilgilendirebilir, süreçleri yönetebilirler. Bunu en iyi insandan bile daha iyi yapabilirler.

Bence ileride donanım maliyetleri çok ucuzlayacak. İlk bilgisayarlar çıktığında donanım maliyetleri çok yüksekti herkes evine alamıyordu, sonra ucuzladı ve herkes evine alabildi. Yapay zeka şu an ekran kartı ile çalışıyor, şimdiden yapay zekaya uygun donanımlar üretilmeye başlandı ve bu donanımlar giderek ucuzlayacak. Bakanlık kendi sistemini kurabilir, üstelik yazılım tamamen açık kaynaklı ve ücretsiz, değiştirilebilir, özelleştirilebilir ve offline şekilde kendi sunucularında kullanabilir. Tamamen güvenli. Üstelik bakanlığın elinde çok sayıda hukuki metin, karar var. Bunlar rag sistemi ile yapay zekaya entegre edilebilir. Yapay zeka onlar üzerinden hakimin işlerini bile çok daha iyi yapabilir. Hakimlerin tek işi yapay zekanın verdiği kararlara not vermek olabilir.

Şahsen ben buna benzer bir yapay zekayı sadece program yazmak için kullandım. Örneğin bu kuran oku uygulamasını yapay zeka ile yaptım. Ben hiçbir şeye karışmadım, ona sadece yap dedim dosyaları o oluşturdu, kodları o yazdı, her şeyi o yaptı. Belki bir yazılımcının 1 yılda yapacağı bir işi bir kaç günde bitirebildi. Yazılımcılık gibi niteliği yüksek bir işi bile hiçbir şey bilmeden yapay zeka ile yapabiliyorsam zabıt katiplerinin akıbetini varın siz düşünün

