Yatamayan Promosyon

22 Şubat 2026 11:27
kastamonu meb ve malum sarı sarı sendika geçen ay sözleşme yenileme girişimlerinde çalışılan banka halkbank ile tekrar anlaşmış Promosyon ücretinin ayın 15'de maşş ile birlikte yatacağını söylenmiş Duyumlara göre Lakin maşştan 7 gün geçmiş ve yatan eden yok Banka yatıracağı parayı güzelce katlamasına müsade edilmiş banka ödeyeceği parayı 5x yapmış Sorgulamayan saçma sapan bir toplulukta yaşamaktayız Şehir olarak var mı bu güzide saçma insanlar ile birlikte yaşamak zorunda kalan hocalarım .

günün filmi 2

