22 Şubat 2026 11:28
çalıştığım üniversitede şuan sözleşmeliyim ve bu yıl 10. ayda kadroya geçeceğim. 12. ayda olacak ünvan değişikliği sınavına katılıp şuan teknisyen olarak çalıştığım üni Hastanesi'nde çocuk gelişimci olarak ünvan değişikliği yapmak istiyorum. bunun için nasıl bir süreç ilerlemesi lazım ve nerelerden görüş almam lazım bir bilgisi olan var mı

