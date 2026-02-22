aile hekimliğine 2025 Ekimde geçtim,2026 Ocak ayı maaş farkı hesaplara yattı mı,ya da aile hekimliklerinde bu sistem nasıl oluyor,Şubat ayı geldi yatan yok,1-31 Ocak arası performansımızı bu ay aldık yani zam farkı da bu ay yatar mı?

