Yeni eğitim sistemi.

Zaten bunların hepsi yok mu?

-Öğretmenlerin çoğu köylerde kalacak imkan olmadığı için kendi kendilerini taşıyor. Belki burada taşınacak ifadesi bir değişiklik olabilir.

-Üniversitede o kadar eğitim görüyor. Zaten KPSS'ye mecburen -ilgili bölümlere gereğinin çok üstünde öğrenci alındığı için- giriliyordu. Şimdi bir de üniversitelere hakaret gibi ayrı bir eğitim verilip sonrasında sınavın üstüne bir de mülakat eklemelerini kastediyorsanız evet bu da bir değişiklik. Galiba yanılıyorum.

-Bu zaten var. Şimdi otomatikleşekce bir şey diyemem.

-Yahu 180 günü ayarlamak zor diyenler, sene ortasında durmadan eğitim çıkarıp durmuyor mu? Tübitak vb. projelerin yarısını zaten öğretmenler yapılıyor. Şimdi standlarda öğretmenler durup, öğrenciler aferin hocam çekeceklerse bilemem.