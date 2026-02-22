Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yeni eğitim sistemi.


22 Şubat 2026 13:43
Yeni eğitim sistemi.

Öğrenci değil öğretmen taşınacak.

Öğrenci değil öğretmen sınav olacak.

Öğrenci değil öğretmen ceza alacak.

Öğrenci değil öğretmen eğitim alacak.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Şubat 2026 14:03

Zaten bunların hepsi yok mu?

-Öğretmenlerin çoğu köylerde kalacak imkan olmadığı için kendi kendilerini taşıyor. Belki burada taşınacak ifadesi bir değişiklik olabilir.

-Üniversitede o kadar eğitim görüyor. Zaten KPSS'ye mecburen -ilgili bölümlere gereğinin çok üstünde öğrenci alındığı için- giriliyordu. Şimdi bir de üniversitelere hakaret gibi ayrı bir eğitim verilip sonrasında sınavın üstüne bir de mülakat eklemelerini kastediyorsanız evet bu da bir değişiklik. Galiba yanılıyorum.

-Bu zaten var. Şimdi otomatikleşekce bir şey diyemem.

-Yahu 180 günü ayarlamak zor diyenler, sene ortasında durmadan eğitim çıkarıp durmuyor mu? Tübitak vb. projelerin yarısını zaten öğretmenler yapılıyor. Şimdi standlarda öğretmenler durup, öğrenciler aferin hocam çekeceklerse bilemem.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?Öğrenci değil öğretmen taşınacak.Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.Kadrolu müdür yardımcısı il içi öğretmenlik tercihi yapabilir mi?Keyfi rapor alan öğretmenKınama cezası aldım ne yapmalıyım?

Sözlük

günün filmi 2

Son Haberler

Genel Müdür'ün imzasız temyiz dilekçesi reddedildiTürkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyorKabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konularBakan Uraloğlu: Gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağızDurakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak