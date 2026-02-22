Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İSTİFA EDENLERİN DURUMLARI VE DÜŞÜNCELERİ


22 Şubat 2026 13:46
İSTİFA EDENLERİN DURUMLARI VE DÜŞÜNCELERİ

Arkadaşlar istifa edip memnun olan varmı ve maddi durumlar nasıl ne iş yapıyorsunuz


Alp340626
Şef
22 Şubat 2026 13:50
benim çevremde var biri emlakçı biri bir döner firmasının bayiliğini almış gayet mutlular
