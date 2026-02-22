Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

2024 kpss ile alım(saglikci ataması)


22 Şubat 2026 13:49
2024 kpss ile alım(saglikci ataması)
sn bakan siz sadece 1 alim yaptiniz ve onuda 2 ye boldunuz.2022 kpss ile 2024 te 2020 kpss ile 2022 de 2018 kpss ile 2020 de 2016 kpss ile 2018 de 2014 kpss ile 2016 da 2012 kpss ile 2014 te ve 2010 kpss ile 2012 de alim yapilmadi mi ? neyin hakki bu bahsettiginiz? yeni kpss yapilana kadar mevcut kpss puani gecerlidir kurali 2016 hain darbe girimisnden hemen sonra gelmisti ve halada bu kural var. bundan sebeb onlisan ve orta ogretim kpss sonuclari ve brans siralamalari belli olana kadar aralik ortasini bulacak bu surec. yaklasik 1 yil var bu insanlar yuksek puanlarla bekliyorlar. mubarek ramazan ayinda bu insanlarin umutlari hayalleri ile oynamak kul hakki degil mi? lutfen hem hastanelerimizin ihtiyaci hemde yuksek puanli genclerimizin magduriyetlerini goz önunde bulundururak 20 binlik bir alima cikin..

Rad.su
Aday Memur
22 Şubat 2026 13:50
memurlar.net lütfen bunu haber yapin insanlarin sesini duyurun!!!
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumuAlt bölge tayini hk.Kadroya geçişKalkınma bölgesiBoşanma tayin sağlık bakanlığıTaban ve teşvik ek ödeme kesintisi hakkındamaaş farkı 2024 kpss ile alım(saglikci ataması)Ücretsiz izinGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçları

Sözlük

günün filmi 2

Son Haberler

Genel Müdür'ün imzasız temyiz dilekçesi reddedildiTürkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyorKabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konularBakan Uraloğlu: Gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağızDurakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak