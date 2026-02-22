2024 kpss ile alım(saglikci ataması)

sn bakan siz sadece 1 alim yaptiniz ve onuda 2 ye boldunuz.2022 kpss ile 2024 te 2020 kpss ile 2022 de 2018 kpss ile 2020 de 2016 kpss ile 2018 de 2014 kpss ile 2016 da 2012 kpss ile 2014 te ve 2010 kpss ile 2012 de alim yapilmadi mi ? neyin hakki bu bahsettiginiz? yeni kpss yapilana kadar mevcut kpss puani gecerlidir kurali 2016 hain darbe girimisnden hemen sonra gelmisti ve halada bu kural var. bundan sebeb onlisan ve orta ogretim kpss sonuclari ve brans siralamalari belli olana kadar aralik ortasini bulacak bu surec. yaklasik 1 yil var bu insanlar yuksek puanlarla bekliyorlar. mubarek ramazan ayinda bu insanlarin umutlari hayalleri ile oynamak kul hakki degil mi? lutfen hem hastanelerimizin ihtiyaci hemde yuksek puanli genclerimizin magduriyetlerini goz önunde bulundururak 20 binlik bir alima cikin..

