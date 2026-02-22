Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

milli eğitim bakanı:denetleyemedığımız bir sınavı okula sokmayız


22 Şubat 2026 14:37
milli eğitim bakanı:denetleyemedığımız bir sınavı okula sokmayız
deneme sınavları okullarda serbest mı çoğu okul uygulamadan habersiz

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Şubat 2026 14:44

Bir okulda arkadaşı öğrencilere soru bankası almamış diye CİMER'e şikayet etmişler. Yani veli ve öğrenci istiyor, bunu.

Sıkıntı, mali olarak istismara açık olması.


berkaydal
Genel Müdür
22 Şubat 2026 15:26

Yetersiz olduğu her konuyu yasaklayarak bir yere varmaya çalışmak 2026 yılında, teknoloji çağında kabul gören bir davranış değil. Ne yazık ki çağın gerekliliklerinden uzak bir yönetim anlayışı hakim. Okulları, öğretmenleri bu tip uygulamalarda aradan çıkarmak daha büyük suistimaller doğurur.

Bunun çok basit örneği bizim okulda. Önceki senelerde maliyetine yaptığımız denemeler vardı. Şimdi kırtasiyeler deneme yapmaya başladılar. Bizim okulda yaptığımız denemelere 50 liraya şikayet eden veliler 250 liraya deneme oluyor.

Kaynak kitap alıyoruz. Kırtasiye ile konuşup fiyatta indirim yapıyoruz. 1000 liralık ürünü 600'e alıyoruz. Biz aradan çıkınca kırtasiye 1000 liradan satıyor aynı vatandaşa. 600'e itiraz edip 1000'e razı oluyorlar enteresan şekilde.

E şimdi bu olmasa bile ortada büyük bir talep var? Talep neden var? Abi demek ki sunduğunuz şey talebe yönelik değil. Ders kitabınız insanların arzu ettiğine ulaşmaya yakın bile değil. O zaman? Yasaklayalım. Müthiş. Öğretmene ceza verelim. Süper. Talebi ortadan kaldırıyor mu? Asla.

Adam aç. Yemek yemesini yasaklayarak açlığını gideremezsin.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Şubat 2026 15:37

Dediklerinize katılıyorum. Tavsiye isteyenlere birkaç kaynak sayarak aralarından seçim yapmalarını söylüyorum. Kırsalda çalışırken kitapları alıp bölerek ya da öğrenciler arasında döndürerek, indirim için konuşarak çalışıyorduk.

Bununla beraber büyük okullarda maalesef yayınevleri ile gizli toplantılar yaptığı da bir gerçek. Daha büyüğünü ise düşünmek istemiyorum.

berkaydal, 25 dk. önce

Yetersiz olduğu her konuyu yasaklayarak bir yere varmaya çalışmak 2026 yılında, teknoloji çağında kabul gören bir davranış değil. Ne yazık ki çağın gerekliliklerinden uzak bir yönetim anlayışı hakim. Okulları, öğretmenleri bu tip uygulamalarda aradan çıkarmak daha büyük suistimaller doğurur.

Bunun çok basit örneği bizim okulda. Önceki senelerde maliyetine yaptığımız denemeler vardı. Şimdi kırtasiyeler deneme yapmaya başladılar. Bizim okulda yaptığımız denemelere 50 liraya şikayet eden veliler 250 liraya deneme oluyor.

Kaynak kitap alıyoruz. Kırtasiye ile konuşup fiyatta indirim yapıyoruz. 1000 liralık ürünü 600'e alıyoruz. Biz aradan çıkınca kırtasiye 1000 liradan satıyor aynı vatandaşa. 600'e itiraz edip 1000'e razı oluyorlar enteresan şekilde.

E şimdi bu olmasa bile ortada büyük bir talep var? Talep neden var? Abi demek ki sunduğunuz şey talebe yönelik değil. Ders kitabınız insanların arzu ettiğine ulaşmaya yakın bile değil. O zaman? Yasaklayalım. Müthiş. Öğretmene ceza verelim. Süper. Talebi ortadan kaldırıyor mu? Asla.

Adam aç. Yemek yemesini yasaklayarak açlığını gideremezsin.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Öğrenci değil öğretmen taşınacak.Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar.Kadrolu müdür yardımcısı il içi öğretmenlik tercihi yapabilir mi?Keyfi rapor alan öğretmenKınama cezası aldım ne yapmalıyım?

Sözlük

günün filmi 2

Son Haberler

TFF'den tek cümlelik açıklama: Futbol ayak oyunu değil, bir spordurToplu taşımada tehdit eden 'sahte savcı' için tutuklama talebiBungalov hayali kabusa döndü: Sürpriz yaparken 28 Bin TL'sinden oldu!Randevu çilesi şiir oldu: Türkçe öğretmeninden doktora 'taşlama'Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak