milli eğitim bakanı:denetleyemedığımız bir sınavı okula sokmayız

Yetersiz olduğu her konuyu yasaklayarak bir yere varmaya çalışmak 2026 yılında, teknoloji çağında kabul gören bir davranış değil. Ne yazık ki çağın gerekliliklerinden uzak bir yönetim anlayışı hakim. Okulları, öğretmenleri bu tip uygulamalarda aradan çıkarmak daha büyük suistimaller doğurur.

Bunun çok basit örneği bizim okulda. Önceki senelerde maliyetine yaptığımız denemeler vardı. Şimdi kırtasiyeler deneme yapmaya başladılar. Bizim okulda yaptığımız denemelere 50 liraya şikayet eden veliler 250 liraya deneme oluyor.

Kaynak kitap alıyoruz. Kırtasiye ile konuşup fiyatta indirim yapıyoruz. 1000 liralık ürünü 600'e alıyoruz. Biz aradan çıkınca kırtasiye 1000 liradan satıyor aynı vatandaşa. 600'e itiraz edip 1000'e razı oluyorlar enteresan şekilde.

E şimdi bu olmasa bile ortada büyük bir talep var? Talep neden var? Abi demek ki sunduğunuz şey talebe yönelik değil. Ders kitabınız insanların arzu ettiğine ulaşmaya yakın bile değil. O zaman? Yasaklayalım. Müthiş. Öğretmene ceza verelim. Süper. Talebi ortadan kaldırıyor mu? Asla.

Adam aç. Yemek yemesini yasaklayarak açlığını gideremezsin.