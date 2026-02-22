Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sayın Edip Üzen


22 Şubat 2026 14:57
Sayın Edip Üzen
Adaletsizliği dile getirmeniz sizi kötü biri yapmaz korkmayın! Aynı sınıfta, aynı özveriyle görev yapan öğretmenlere unvan üzerinden farklı ücret ödenmesi, sadece çalışma barışını değil, kul hakkını da ihlal eden bir uygulamadır. Emeğin değeri unvanla değil, harcanan çabayla ölçülür. Aynı işi yapanlar arasında adaletsizlik yaratmak, hem mesleki onuru zedelemekte hem de vicdani bir yük oluşturmaktadır. "Aynı işe farklı ücret" uygulamasına son verilmesini, adaletin ve hakkaniyetin esas alınmasını talep ediyorum. Saygılarımla.

