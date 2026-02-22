Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Tayin görmek için boşanmak mı gerekiyor?


22 Şubat 2026 20:44
Tayin görmek için boşanmak mı gerekiyor?

Eşim asker. Doguya tayini kesinlesti. Il henuz belli degil ama kizimla gitmek istemiyorum. Memleketime alt bölge tayini istedim. Çıkmadı. Çocuk icin ailemin yanina gitmek istoyorum olmuyor. Illa bosanalim mi tayin görmek icin. Evliligin tesvik edildigi bir donemde biz tayin gormek icin bosaniyoruz.


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
22 Şubat 2026 21:16

Eş götürülmeyen garnizon değilse en fazla olduğunuz yerde kalabilirsiniz. Hakkınızda boşanma aşamasında can güvenliği nedeniyle koruma kararı vs. yoksa boşanma gerçekleşmeden tayin isteyemezsiniz.

Toplam 1 mesaj

