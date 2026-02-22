Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Aynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.


22 Şubat 2026 21:58
Aynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.

Merhabalar.

2 ilde 2. bölge b grubundaysa kim kimin yanına gider? Tayini isteyen mi yoksa hizmet süresi az olan mı? Araştırdım ama bulamadım


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
22 Şubat 2026 22:03

Astlık-üstlük yoksa doluluk yüzdesine bakarlar.


ata198
Aday Memur
22 Şubat 2026 22:22

Teşekkürler hocam ben att yim eşim paramedik. Ast üst ilişkisi doğuyor mu burdan?

lDeimosl, 34 dk. önce

Astlık-üstlük yoksa doluluk yüzdesine bakarlar.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumuAlt bölge tayini hk.Kadroya geçişKalkınma bölgesiBoşanma tayin sağlık bakanlığıTaban ve teşvik ek ödeme kesintisi hakkındaAynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.Maaş farkıTayin görmek için boşanmak mı gerekiyor?Ücretsiz izin

Sözlük

günün filmi 2 tespih çekmek 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1

Son Haberler

ABD ile İran arasında zirvenin yeri ve tarihi belli olduBankacılık devi tarih ve rakam verip açıkladı: Altında ralli sürecekTürk Ordusu dünya basınında ses getirdiMalezya'da 7,1 büyüklüğünde depremİzmir'de tünel inşaatında evleri zarar gören mahalleliden belediyeye tepki

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak